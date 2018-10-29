Екологи б'ють на сполох: в Європі виявили значне забруднення повітря

Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС та ВООЗ. Так, експерти стверджують, що через забруднення повітря у 2015 році в Європі передчасно померли близько півмільйона людей.

Рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це йдеться в звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, передає DW.

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Основну кількість забруднення продукують автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії та промисловість.

Зазначається, що найбільше шкодять здоров'ю тверді частинки, діоксиду азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їх вплив, дещо знижується.

За словами експертів, перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тисяч осіб в 41 країні Європи в 2015 році. Вплив діоксиду азоту тоді викликав близько 79 тисяч, а концентрація озону – 17,7 тисячі передчасних смертей.