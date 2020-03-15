Екологічна катастрофа на Тернопільщині та збитки через коронавірус – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Бізнесмени хочуть знищити річку Збруч

На Тернопільщині місцеві підприємці самовільно змінили русло річки Збруч. Екологи б'ють на сполох – за кілька років річка перетвориться на болото.

Засипали і встановили греблю на русло річки Збруч на початку 2020 року. За словами місцевих, зробили це незаконно.

Дивіться відео: екологічна катастрофа на Тернопільщині

Карантин у Львові

У найтуристичнішому місті України Львові уже починають рахувати збитки через коронавірус. Кажуть, не тільки українських мандрівників відчутно поменшало, але й іноземці почали масово скасовувати свої поїздки.

Дивіться відео: як змінилось життя львів'ян через коронавірус

Паніка через туберкульоз

Місцеве населення в деяких регіонах лякають заявами про те, що тубдиспансери мають ліквідувати, а всіх хворих випустять на вулицю. Нібито згідно з чинною інформацією, такі правила вводить медична реформа, і вже з квітня 2020 року на українців чекає майже "апокаліпсис".

Дивіться відео: як зміниться лікування захворювання

Де легально дивитись кіно

Щоб подивитися сучасний український фільм у хорошій якості – не обов'язково йти до кінотеатру. Можна влаштувати затишний перегляд вдома і головне – легально, за символічну вартість або взагалі безкоштовно.

Дивіться відео: 4 онлайн-кінотеатри з найкращими фільмами

Хто і чому намагається скасувати медичну реформу

У Верховній Раді намагаються зірвати другий етап медичної реформи. Він передбачає нову схему фінансування вузькопрофільних спеціальностей та стаціонару. Тобто пацієнт зможе вільно обирати лікаря та медзаклад.

Дивіться відео: хто хоче скасувати медичну реформу