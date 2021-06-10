Економічна зброя Кремля, – Шмигаль пригрозив "Газпрому" арбітражем

Денис Шмигаль заявив, що "Північний потік-2" є зброєю Кремля. Її використовуватимуть проти України, США та Європи.
Прем'єр-міністр України зауважив, що Україна наполягатиме на зупинці будівництва "Північного потоку-2". За словами Шмигаля, США все ще можуть повернути санкції.
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Політик наголосив: Україна бореться проти газопроводу не сама. Проти добудови "Північного потоку-2" виступає низка країн.
Деталі від Шмигаля
- Прем'єр-міністр наголосив, що транзитний контракт, відповідно до якого "Газпром" поставляє газ до Європи через Україну, є чинним до 2024 року.
- Якщо Росія відмовиться від транзиту, Україна подасть позов проти Росії до Стокгольмського арбітражу.
- Росія зобов'язана прокачувати через українську трубу не менше ніж 40 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо газ фізично не йтиме по ГТС, платежі за транзит все одно є обов'язковими.
"Північний потік-2": останні новини
- Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову 7 червня. Питання "Північного потоку-2" було одним з пріоритетних. Президент США запевнив українського лідера у гарантіях безпеки з боку його країни.
- У МВС України заявили, що після запуску "Північного потоку-2" можуть бути провокації з боку Росії. Україна готується до різноманітних можливих сценаріїв.