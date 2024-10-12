Фінансуй або воюй: ЗМІ розповіли про один з варіантів економічного бронювання

В Україні досі розглядають можливі варіанти впровадження економічного бронювання. Один з них передбачає щомісячну сплату робітником певної суми на особливий рахунок.

Про це виданню NV повідомив топпредставник у Кабінеті міністрів України. Зазначається, що гроші цього рахунку спрямують на фінансування армії та заробітну платню військовим.

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Економічне бронювання в Україні

Так, у випадку схвалення варіанту з щомісячною платою, рахунок заброньованого платника буде прив’язаний до його ідентифікаційного податкового номеру. Уся процедура може стати доступною через один із додатків порталу держпослуг Дія.

За данними ЗМІ, очікується, що економічне бронювання хочуть провадити в кінці 2024 року або на початку 2025 року. Проте це залежить від темпів мобілізації та ситуації, що пануватиме на фронті. Як саме працюватиме цей механізм, поки що невідомо.

Відповідні законодавчі ініціативи уже зареєстровані у парламенті. Але голосування навіть у першому читанні ще не відбулося.

Варто згадати також те, що ЗМІ нещодавно писали, що президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що уряд призупинив дію окремих положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Тобто це означає призупинення рішень щодо бронювання.