"Питання дуже неоднозначне": чи ідуть у Раді та уряді розмови щодо економічного бронювання

10 червня 2024, 10:43
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Джерело:

"РБК-Україна"

Наразі уряд та народні депутати продовжують обговорювати імовірність запровадження в Україні економічного бронювання, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.

Про це розповів член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно є актуальним в контексті багатьох представників виконавчої влади, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", – заявив Веніславський.

Чи пройде питання економічного бронювання в Раді

Зокрема він зауважив, що це питання навряд чи просто пройде у парламенті через певну делікатність, а також наслідки з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. Найімовірніше, економічне бронювання не буде введено в короткостроковій перспективі.

Як я вже неодноразово говорив, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки,
– пояснив Веніславський.

За депутата словами, введення економічного бронювання дозволило б стимулювати розвиток економіки й забезпечити надходження податків, за які, зокрема, будуть здійснювати закупівлю зброї, виплачуватиметься заробітна плата й грошове забезпечення наших бійців.

"Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу", – додав він.

Економічне бронювання: що відомо

  • Брак коштів у бюджеті на зарплати військових – одна з причин, чому у ВР пропонують концепцію бронювання.
  • Зокрема, розглядають дві можливі моделі: перша передбачає, що будь-яка компанія зможе забронювати певну частину працівників, які мають зарплату понад 35 тисяч гривень та сплачують усі необхідні податки; друга модель – надавати квоту для компаній, за якої керівник може самостійно вирішити, кого не слід мобілізовувати. За таких працівників мають сплачувати 20 тисяч гривень умовного додаткового військового збору щомісяця.

Автор: Анастасія Лукашевська