"Питання дуже неоднозначне": чи ідуть у Раді та уряді розмови щодо економічного бронювання
Джерело:"РБК-Україна"
Наразі уряд та народні депутати продовжують обговорювати імовірність запровадження в Україні економічного бронювання, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.
Про це розповів член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
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"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно є актуальним в контексті багатьох представників виконавчої влади, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", – заявив Веніславський.
Чи пройде питання економічного бронювання в Раді
Зокрема він зауважив, що це питання навряд чи просто пройде у парламенті через певну делікатність, а також наслідки з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. Найімовірніше, економічне бронювання не буде введено в короткостроковій перспективі.
Як я вже неодноразово говорив, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки,
– пояснив Веніславський.
За депутата словами, введення економічного бронювання дозволило б стимулювати розвиток економіки й забезпечити надходження податків, за які, зокрема, будуть здійснювати закупівлю зброї, виплачуватиметься заробітна плата й грошове забезпечення наших бійців.
"Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу", – додав він.
Економічне бронювання: що відомо
- Брак коштів у бюджеті на зарплати військових – одна з причин, чому у ВР пропонують концепцію бронювання.
- Зокрема, розглядають дві можливі моделі: перша передбачає, що будь-яка компанія зможе забронювати певну частину працівників, які мають зарплату понад 35 тисяч гривень та сплачують усі необхідні податки; друга модель – надавати квоту для компаній, за якої керівник може самостійно вирішити, кого не слід мобілізовувати. За таких працівників мають сплачувати 20 тисяч гривень умовного додаткового військового збору щомісяця.