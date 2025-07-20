Росія вже до цього вперто йде: в який критичний момент Путін може припинити війну

Українська влада вважає, що Трамп може завершити війну, яку розпочала Росія, до кінця 2025 року. Мовиться про економічні обмеження щодо країни-агресорки.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що економічними методами саме до кінця року це зробити важко. Така думка пов'язана з тим, що Володимир Путін може віддати наказ скоротити всі фінансові видатки на добробут росіян, аби мати гроші й далі продовжувати війну.

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Що чекає на Росію?

Ігор Ліпсіц вважає, що за короткі терміни змусити Путіна припинити війну не вдасться. Однак якщо розпочнеться масований тиск на економіку Росії, то це можливо, але потрібно багато часу. Країна-агресорка вже рухається в цьому напрямку.

В такій ситуації найближчому оточенню Путіна стане не дуже вигідно бути лояльними до нього. Люди в Росії йдуть до влади тільки для того, щоб заробити великі гроші,

– сказав він.

Доктор економічних наук навів приклад, що джерелом найбільшого збагачення у регіонах Росії є дорожнє будівництво. Російська влада скоротила видатки на розвиток цієї галузі на 42%.

Це означає, що стало менше грошей, які можна вкрасти. Через таку ситуацію губернатори у містах Росії починають усвідомлювати, що їхня посада вже не приносить бажані доходи.

Повторюється історія, яка була за часів СРСР. Спочатку всі клялись у вірності владі, а коли закінчились гроші, то все змінилось,

– додав Ліпсіц.

Поки Москва може купляти лояльність чиновників, доти всі будуть терпимі до влади. Як тільки гроші закінчаться, то любов одразу зникне. Росія рухається до такого сценарію, але, за словами доктора економічних наук, він розвиватиметься не швидко.

Цікаво, Дональд Трамп дав Кремлю 50 днів на укладення мирної угоди, інакше пообіцяв ввести жорсткі мита. Також США змінюють підхід до допомоги Україні – планується, що Європа купуватиме в них зброю для ЗСУ. Військовий аналітик Ян Матвєєв вважає це суттєвим зламом у позиції Трампа, який раніше виступав проти озброєння України. На його думку, Путін втрачає перевагу.