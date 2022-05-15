На Економічному форумі в Давосі обговорять післявоєнне відновлення України, – Зеленський

Напад Росії завдав великих збитків цивільній інфраструктурі України та нашим містам. Багато країн та компаній вже заявили про своє бажання допомогти у відбудові України.

Російські окупанти завдали Україні збитків на мільярди доларів. Ворог атакує цивільну інфраструктуру та міста в надії завдати якомога більшої шкоди та зламати героїчний опір українців.

Читайте також У нас є успішні операції, – Маляр каже, що на Сході росіяни не можуть просуватися далі

Відновлення України після війни

Провідні країни готові допомагати Україні відновлювати економічні сили та інфраструктуру після війни. Після поразки російських окупантів це буде головним питанням порядку денного чи не всіх міжнародних діалогів.

Президент України Володимир Зеленський 23-го травня звернеться до учасників Економічного форуму у Давосі. Завдання, яке він ставить перед собою – посилення підтримки України не лише на час війни, а й після поразки Росії.

Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього,

– сказав Зеленський.

Війна Росії проти України: останні події

На Харківщині одному батальйонів територіальної оборони вдалося витіснити російських окупантів за кордон. "Пане президенте, ми дійшли", – повідомили герої радісну новину для всієї України.

Ігор Танцюра став командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Відповідне призначення зробив Президент України Володимир Зеленський.

Російські окупанти вивели практично всі свої війська з території Білорусі. Утім, повністю відкидати небезпеку не можна – ворог може залучити до війни з Україною білоруську армію.

На півночі Харківської області контрнаступ ЗСУ проходить успішно, наші захисники женуть ворога до кордону, окупанти у надії сповільнити темп наших героїв підірвали три мости. Втім, на Ізюмському напрямку росіяни сконцентрували багато своїх сил та будуть продовжувати наступ. Окупанти бояться, що ЗСУ перекриють або знищать трасу через Вовчанськ, і тоді їхнє угруповання біля Ізюму залишиться відрізане від постачання, а співвідношення сили у битві за Донбас зазнає змін.

Дивіться звернення Володимира Зеленського до народу України