Росія протримається лише до осені 2025 року за однієї умови

Росія, впродовж майже трьох років перебуваючи під тиском санкцій, має спроможності продовжувати війну. Однак її можливості не безмежні, і під тиском зовнішніх обставин та внутрішніх проблем, її економіка може впасти.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зазначивши, що Росія перебуває на межі економічної катастрофи. Однак у неї є шанс втримати позиції.

Важливо Останні дії Кремля вказують, що російська економіка матиме значні проблеми у 2025 році, – ISW

Ресурс вже вичерпано

Останнім часом для Росії складаються не найкращі обставини та перспективи. З одного боку прогнозується обвал цін на нафту у 2025 році. Вартість сировини може впасти до 40 доларів за барель, що матиме негативний вплив на економіку Росії.

Важливо! Вже зараз російські нафтопереробні заводи суттєво знижують виробництво. Щонайменше три з них вже зупинили перероблення або скоротили обсяг виробництва нафти через високі збитки. Йдеться про Туапсинський, Ільський і Новошахтинський НПЗ.

Це пречудово, на його думку, тому що дається взнаки відсутність доступу до технологій. Певний час Росія трималась завдяки запасу обладнання, технологій, які залишалися до запровадження санкцій.

Однак ресурс вже вичерпано – тепер Росія змушена частково розбирати заводи для того, щоб відновлювати інші. І звичайно скорочується виробництво,

– пояснив Длігач.

Він припустив, що запасів, резервів та спроможностей російської економіки залишається до кінця 2025-го – середини 2026 року.

Півтора року – це той період, у який Росія може розраховувати на власні ресурси, на чинні можливості з імпортозаміщення чи з сірого імпорту. Якщо ціни на нафту ще знизяться, то Росія протримається, імовірно, до осені 2025 року,

– наголосив доктор економічних наук.

Водночас існування Росії може продовжити допомога від Китаю. Зараз Пекін, на його думку, фактично не допомагає Москві, не кредитує її і намагається з вигодою для себе максимально скористатися поганою економічною ситуацією в Росії.

Проте Китай може змінити позицію. Нещодавно стало відомо, що він постачає зброю Росії. Пекін може розширити подібний процес, і це призведе до того, що російська економіка стане витривалішою.

Якщо паралельно з цим Україна втратить допомогу зі Сполучених Штатів Америки, то ми можемо опинитися перед ситуацією, коли будемо менш витривалі. Тоді нам доведеться домовлятися з Росією, хоча не факт, що вона погодиться на якісь домовленості,

– наголосив він.

Зараз видається найімовірнішим сценарій тривалої війни на виживання, коли обом сторонам конфлікту допомагатимуть союзники.

Нагадаємо, що доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зазначив, що у 2025 році Дональд Трамп може ініціювати зниження цін на нафту. Це призведе до суттєвого падіння економіки Росії, і тоді Путін буде змушений повністю використати фонд національного добробуту та вдатися до непопулярних кроків, щоб поповнити російський бюджет.