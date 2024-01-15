Це мало хвилює Кремль: у якому стані російська економіка
У Росії продовжують розповідати, що нібито з їхньою економікою все гаразд, а санкції буцімто не працюють. Насправді це пропаганда, яка спрямована на те, щоб Захід не посилював санкційний тиск.
Російська економіка має дохід завдяки торгівлі нафтою та газом. Це 24 Каналу зауважив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін.
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Економіка спрямована не на розвиток Росії
Марк Фейгін зазначив, що зараз у Росії проблеми з виробництвом, адже більшість технологій країна-агресорка купувала на Заході. Тому у магазинах надзвичайно велика кількість китайських товарів. Залежність Москви від Пекіна тільки зростає.
Водночас дохід Росія отримує від продажу нафти та газу. Це дає країні-агресорці можливість на певну фінансову стабілізацію. А ось соціальне становище ніколи не хвилювало Кремль.
Соціальне становище та все інше мало хвилює кремлівську владу. Економічні показники Росії необхідні для її мілітаризації, забезпечення цілей війни. Зовсім не для розвитку країни. Чи може це призвести до сумних наслідків для Москви? Звичайно, може, але не у близькій перспективі,
– припустив правозахисник.
Російська економіка: головне
- Світовий банк оновив свої прогнози щодо економічного стану Росії у 2024 – 2025 роках. Зазначається, що темпи зростання економіки Росії зростуть на 1,3%, що нижче, ніж минулого року. Натомість у 2025 році збільшення ВВП ще більше сповільниться – до 0,9%.
- У 2023 році темпи зростання ВВП в Росії становили 2,6%. Це швидше, ніж очікував Світовий банк. Це зумовлено значною фіскальною підтримкою, включаючи додаткові військові витрати. Потягом минулого року видобуток та експорт нафти скоротився, Росія ввела експортні обмеження на 300 000 барелів на добу. Від з січня 2024 року країна поглибила їх ще на 200 000 барелів.
- Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення, деякі активи росіян були заморожені країнами-союзниками України. Український уряд запропонував витратити ці кошти на відновлення України. Відповідне рішення поки не прийняли, однак США підтримують таку ініціативу.