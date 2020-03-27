Економія під час карантину: прості правила, які збережуть бюджет

Сидячи вдома українці почали робити багато невиправданих покупок. Експерти прогнозують, що з такими темпами більшість витратять свій сімейний бюджет ще у перші тижні карантину. Як правильно економити, сидячи вдома – читайте далі.

Складіть список продуктів перед походом в магазин

Експерти пояснюють, українцям треба навчитися жити в нових реаліях. Відтак намагатися зменшити свої витрати, чітко продумати, як розподілити заощадження, аби їх вистачило до кінця карантину.

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Перед походом в магазин краще написати список покупок і суворо його дотримуватись.

"Сідайте спершу складайте список, а потім чітко за списком ідіть собі в крамницю, купляйте те, що вам дійсно потрібно. І навіть не дивіться в сторону інших товарів. Нема в списку, я цього не купляю", – зазначив експерт у сфері керування особистими фінансами Сергій Вожжов.



Купуйте лише найнеобхідніші продукти / Фото Shutter Stock

Відкладіть покупку нерухомості та техніки на кращі часи

Не на часі зараз покупка квартири, машини чи побутової техніки. Навіть, якщо ціна на них дуже приваблива.

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"Це мають бути цільові гроші. Не гроші, та у нас там є на 3 місяці життя, о там зараз розпродаж холодильників. Давай замість того, щоб розтягнути на місяці, підемо купимо холодильник – це буде абсолютно дурниця. Бо купимо холодильник і він 3 місяці бути стояти пустий, тому що нам їсти нема що", – наголосив експерт.



Не витрачайте гроші на нерухомість / Фото Getty images

Не міняйте валюту

Також економісти застерігають – не варто бігти в обмінник за доларами. Адже саме попит на іноземну валюту спричиняє зростання курсу.

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"Я б порадив українцям не бавитися в ігри з готівкою, не міняти долари в гривні, а гривні в долари. Повірте, ці гойдалки ні до чого хорошого не приведуть. В цій ситуації найправильніша тактика – лишатися в тих грошах, які у вас є", – зазначив економіст Олег Пендзин.



Не грайтесь з валютою / Фото 24 каналу

Наявність власних заощаджень допоможе також пережити зростання цін на продукти.

Ми побачили, що все подорожчало на 7 – 10% за останні 2 тижні. Це от якраз реакція постачальників торговельних мереж на підняття курсу долара,

– пояснив Пендзин.

Під час карантину найголовніше – дотримуватися спокою, бо саме фінансова паніка, найчастіше, підштовхує нас до необдуманих покупок.



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