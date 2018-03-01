Екс-керівникам МВС вручили повідомлення про підозру "у справі 2 травня"

Генеральна прокуратура вручила трьом екс-керівникам підрозділів МВС в Одеській області повідомлення про підозру у "справі 2 травня".

Про це інформує прес-служба ГПУ.

Колишнім керівникам повідомили про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу – "зловживання службовим становищем", та статтею 135 ККУ – "завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані…".



Наразі поліція вирішує питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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До суду передали справу щодо екс-начальника ГУМВС України в Одеській області за обвинуваченням у трьох статтях та оголошено про підозру за трьома статтями.



ГПУ оголосила у розшук заступника начальника ГУМВС України в Одеській області. Клопотання щодо екстрадиції останнього в Україну було направлене до РФ.

До слова, Генеральна прокуратура України оголосила в розшук 12 нових фігурантів справи про відмивання коштів "сім'єю Януковича". Оголошення в розшук відбулося 23 лютого.

Що таке "справа 2 травня"? 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку і проросійськими активістами з іншого.



Загалом унаслідок зіткнень 2 травня на території Одеси загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. 24 листопада 2014 року один із прокурорів ГПУ затвердив звинувачувальний акт стосовно 21 особи, 25 листопада його скерували до Приморського райсуду Одеси.