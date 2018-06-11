Екс-росіянка Марія Гайдар зробила неочікуваний крок щодо свого мандату

Марія Гайдар, позаштатна радниця українського президента Петра Порошенка та колишня челенкиня команди Міхеїла Саакашвілі, коли той очолював Одеську область, вирішила відмовитися від мандату депутата Одеської обласної ради.

Відповідний проект рішення винесено на сесію обласних зборів, яка призначено на 12 червня, передає УНІАН.

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"Достроково припинити повноваження депутата Одеської обласної ради Гайдар Марії Єгорівни, обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Одеської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", – мовиться у документі.

До слова, Гайдар написала заяву про складання повноважень депутата Одеської облради за власним бажанням, пише "Інтерфакс-Україна".

Хто така Марія Гайдар? Народилася у 1982 році. Донька одного ідеологів економічних реформ у Росії початку 1990-х Єгора Гайдара та правнучка письменника Аркадія Гайдара. Свого часу працювала у команді російських опозиціонерів Олексія Навального та Бориса Нємцова. У 2015 році вона заявила про наміри відмовитися від російського та отримала громадянство України. У тому ж році її було обрано до Одеської облради по багатомандатному виборчому округу за списком Одеської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". З липня 2015 по травень 2016- го працювала заступником голови Одеської обласної державної адміністрації в команді Міхеїла Саакашвілі: займалася соціальними питаннями, в тому числі медициною, прийомом громадян та іншими напрямками.