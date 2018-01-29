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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Екс-заступник Авакова, що фігурує у справі про рюкзаки, відвідує офіційні колегії МВС

18:01, сьогодні 309 Читать новость на русском
Екс-заступник Авакована на колегії МВС
Екс-заступник Авакована на колегії МВС / 24 Канал

Сергій Чеботар, який був звільнений з МВС у 2015, після нападу на журналістів програми "Наші гроші", а нині є фігурантом кримінальної справи НАБУ, помічений на офіційний колегії МВС.

Про це повідомляє Bihus.info.

Фігурант декількох кримінальних справ і екс-заступник Арсена Авакова, Сергій Чеботар відвідав колегію МВС у суботу, 27 січня.

Його зафіксовано на офіційному відео, розміщеному на каналі Національної поліції.

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Нагадаємо, Сергій Чеботар був звільнений з МВС у 2015-му, після нападу його зятя Олега Поліщука на журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Цей випадок стався біля будинку доньки Чеботаря, в рамках розслідування про незаконну передачу землі у Чернечому лісі доньці екс-замміністра.

Теги: Новини України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ журналісти Розслідування
Джерело: 24 Канал
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