Екс-заступник Авакова, що фігурує у справі про рюкзаки, відвідує офіційні колегії МВС
Сергій Чеботар, який був звільнений з МВС у 2015, після нападу на журналістів програми "Наші гроші", а нині є фігурантом кримінальної справи НАБУ, помічений на офіційний колегії МВС.
Про це повідомляє Bihus.info.
Фігурант декількох кримінальних справ і екс-заступник Арсена Авакова, Сергій Чеботар відвідав колегію МВС у суботу, 27 січня.
Його зафіксовано на офіційному відео, розміщеному на каналі Національної поліції.
Читайте також: Аваков пояснив, як він працює з Дєєвою після її звільнення
Нагадаємо, Сергій Чеботар був звільнений з МВС у 2015-му, після нападу його зятя Олега Поліщука на журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Цей випадок стався біля будинку доньки Чеботаря, в рамках розслідування про незаконну передачу землі у Чернечому лісі доньці екс-замміністра.