Екс-заступник Авакова, що фігурує у справі про рюкзаки, відвідує офіційні колегії МВС

Про це повідомляє Bihus.info.

Фігурант декількох кримінальних справ і екс-заступник Арсена Авакова, Сергій Чеботар відвідав колегію МВС у суботу, 27 січня.

Його зафіксовано на офіційному відео, розміщеному на каналі Національної поліції.

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Нагадаємо, Сергій Чеботар був звільнений з МВС у 2015-му, після нападу його зятя Олега Поліщука на журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Цей випадок стався біля будинку доньки Чеботаря, в рамках розслідування про незаконну передачу землі у Чернечому лісі доньці екс-замміністра.