Погрожують судами та трощать меблі: ексчиновники намагаються зірвати виселення з держдач, – ЗМІ

Колишні судді та прокурори, яких попросили з'їхати з державних дач у Конча-Заспі, намагаються зірвати виселення. Вони влаштовують скандал та погрожують судовими позовами.

Як розповів директор будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурин, бували випадки, коли ексчиновники зривали шпалери та знімали кондиціонери.

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За словами Гурина, не хочуть з'їжджати:

колишній прокурор Києва Юрій Гайсинський, тесть померлого мера Харкова Геннадія Кернеса, екс-радник Кучми,

колишній віце-прем'єр Володимир Семиноженко,

ще 4 особи.

Гурин каже, що при достроковому розірванні договору мешканці часто наостанок голосно грюкають дверима. Один з останніх подібних випадків стався з колишнім керівником СБУ в Миколаївській області Олексієм Ляхом.

Попри те, що його прізвища не було в списку РНБО, договір з ним розірвали за борги. Виїжджаючи, мешканці залишили будинок в жахливому стані.

Екс-чиновники при виселенні поводяться так, як вони поводилися завжди. Жоден із них не визнає, що він колишній, і кожен загрожує завалити судовими позовами,

– додав Гурин.

Велике виселення з держдач: головне

Ще у травні президент Зеленський за підсумками засідання РНБО пообіцяв провести аудит держрезиденцій в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

Зараз право на пільгове проживання на держземлі мають колишні судді, прокурори, правоохоронці та митники.