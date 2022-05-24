Ексдержсекретар США Кіссинджер запропонував Україні поступитися територіями

Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер заявив, що Україна має віддати частину територій Росії, аби досягти миру з Росією.

Кіссинджер вважає, що Захід має переконати Україну "прийняти ситуацію"

Відповідну заяву 98-річний Генрі Кіссинджер зробив виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 24 травня.

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Ексдержсекретар США вважає, що Україна має розпочати переговори, "до того, як війна спричинить потрясіння та напруженість, які буде нелегко подолати".

В ідеалі лінією розмежування має бути повернення до попереднього статус-кво. Проведення війни за межами цієї точки буде стосуватися не свободи України, а нової війни проти самої Росії,

– заявив Кіссинджер.

Заява прозвучала після того, як Володимир Зеленський виступив з потужною промовою на відкритті саміту, де заявив, що "груба сила знову буде правити світом, якщо вторгнення Росії в Україну залишиться без відповіді.

Захід, мовляв, не може допустити зближення Росії з Китаєм

Кіссінджер також застеріг Захід від спроб завдати поразки Росії. Колишній держсекретар США зазначив, що для Заходу буде фатальним зближенням Росії з Китаєм.

Мовляв, Росія була "життєво важливою частиною Європи" впродовж більш як чотирьох століть і що європейські лідери "не повинні забувати про свої довгострокові відносини" з Москвою, інакше у ЄС ризикують, що Росія може створити міцний союз з Китаєм.

Коротко про саміт у Давосі

До слова, самої Росії на саміті цього року не було, адже організатори заборонили Москві відправляти свою делегацію. Це назвали останнім сигналом країні-агресорці та Путіну про ізоляцію на світовій арені.

Це вперше за 35 років форум пройшов без Росії. Вперше після того, як СРСР у 1987 році направив на цей форум свою делегацію.

Війна в Україні – найголовніша тема цьогорічного форуму. Зокрема, Давос 2022 року може стати ще однією відправною точкою "плану Маршалла" для України.

Financial Times включило проблему післявоєнного відновлення України у свої 5 найважливіших тем, за розвитком яких варто стежити на Давоському форумі 2022 року.

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде напередодні його відкриття підтвердив, що виступає за створення такого "плану Маршалла" для України.

Нагадаємо, що попередньо ганебними заявами "поступитися територіями" прославився Еммануель Макрон. Він це запропонував Володимиру Зеленському, аби "зберегти обличчя" Володимиру Путіну.