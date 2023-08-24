Одна ракета зачищає квадратний кілометр: ексдиректор ЦРУ про те, коли Україна отримає ATACMS

Україна тривалий час переконує США передати нашим військовим ракети ATACMS. Ці ракети можуть подвоїти відстань ураження американської зброї, яку має Україна.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю сайту 24 Каналу висловив впевненість, що умовна червона лінія, яка стосується надання Україні ATACMS, таки зміниться у найближчому майбутньому.

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Ексдиректор ЦРУ вважає, що США змінять позицію щодо ATACMS

Девід Петреус звернув увагу на те, що Німеччина готується поставити Україні крилаті ракети Taurus.

Впевнений, що так. Адже німці готові надати далекобійні крилаті ракети (Taurus – 24 Канал), які б стали чудовим доповненням до українського арсеналу, як і Storm Shadow чи інша високоточна зброя,

– сказав він, відповідаючи на питання, чи зміниться позиція США.

Інтерв'ю з колишнім директором ЦРУ Девідом Петреусом: дивіться відео

Ексдиректор ЦРУ зазначив, що ATACMS – це дуже ефективна зброя.

"І я сподіваюся, що ATACMS теж нададуть вже найближчими тижнями, це подвоїть відстань ураження американської зброї, яку мають українці. Це дуже ефективна зброя, тисячу фунтів вибухівки", – сказав він.

Петреус розповів про вражаючу силу ATACMS

Петреус поділився досвідом використання ATACMS, коли він командував наступом на Багдад. За його словами, тоді американські військові відстріляли приблизно сотню ракет.

Одна така ракета може повністю зачистити площу десь у квадратний кілометр, якщо там немає бункерів. Це буде гарне доповнення. Вони, щоправда, не зможуть фізично знищити Кримський міст, але по ньому точно не зможуть більше їздити – десь те саме, як українці зробили з мостом у Херсоні перед наступом,

– сказав Петреус.

Колишній директор ЦРУ додав, що далекобійна зброя у поєднанні з морськими та повітряними дронами надасть Україні змогу ще ефективніше вражати авіабази росіян, логістичні бази, центри керівництва ВМС у Криму.

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