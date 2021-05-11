Ексгенсек НАТО припустив можливість війни з Китаєм через Тайвань у найближче десятиліття

Колишній очільник Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен не виключає, що у найближчі 5 –10 років може розв'язатись війна з Китаєм – через Тайвань. Адже Китай уже заявив про бажання воз'єднатись з Тайванем до 2049 року, проте це може статись і значно раніше.

Про це Расмуссен заявив в інтерв'ю під час Копенгагенського демократичного саміту. На цьому форму була присутня і президентка Тайваню Цай Інвень.

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Напад Китаю можливий у межах 5 – 10 років

Я вважаю ймовірним напад Китаю на Тайвань у межах 5 – 10 років. Наслідки можуть бути страшними. Ми можемо опинитись у стані війни з Китаєм,

– зауважив Расмуссен.

Агресія Пекіна може викликати військову відповідь

Ексгенсек НАТО згадав слова глави Китаю Сі Цзіньпіня про те, що до 100-річчя проголошення КНР Китай планує повернути Тайвань – до 2049 року. Проте Расмуссен не виключає, що це може трапитись і раніше. Адже агресія Пекіна викличе військову відповідь, в першу чергу, США.

І якщо справа дійде до з'ясування відносин за допомогою зброї, я вважаю, Європа повинна буде допомогти американцям. На карті майбутнє демократії, не менш,

– додав Расмуссен.

Китай прагне світового лідерства, – адмірал флоту США

Зазначимо, що раніше побоювання щодо планів Китаю на Тайвань висловив адмірал флоту США Філ Девідсон. Він зауважив, що Пекін прагне отримати світове лідерство. Наразі китайські військові уважно стежать за Тайванем.