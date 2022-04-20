Ексглава МЗС Німеччини визнав свою помилку щодо "Північного потоку-2"

Ексміністр закордонних справ і економіки Німеччини Зігмар Габріель визнав свої помилки щодо газопроводу "Північний потік-2", наприклад, що вони не прислухались до інших партнерів.

"Північний потік-2" – помилка

Про це він сказав у інтерв'ю виданню. Раніше Габріель довго захищав російський газопровід, у 2015 році він казав, що "Північний потік-2" відповідає інтересам Німеччини.

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Після початку війни Росії проти України він заговорив інакше.

Було помилкою не прислухатися до східноєвропейців, коли вони протестували проти "Північного потоку-2". Це була і моя помилка,

– сказав ексміністр Габріель.

Виправдання ексміністра

Також він додав, що неправильно покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини та її політику усю відповідальність за сильну енергетичну залежність від російського природного газу.

"Ми переклали відповідальність за енергетичну безпеку з держави на приватні енергетичні компанії з лібералізацією у 2002 році по всій Європі. І шукали найдешевше джерело" – виправдовується ексміністр.

Рішення підтримувати та розширювати економічні відносини з РФ після окупації Криму він пояснив надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

Ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно був зупинений "Північний потік-2",

– додав Габріель.

Він стверджує, що не тільки німці, припускали, що тісні торговельні відносини з Росією могли їй допомогти інтегруватися в стабільний європейський порядок, але це було ілюзією.

Зазначимо, що до війни Росії проти України на німецькому ринку було 55% російського газу. Але вже до кінця 2022 року вони хочуть скоротити цю частку до 30%. А до середини 2024 року планують остаточно позбутися своєї залежності.

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