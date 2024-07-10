Ексголову Верховного суду Князєва спіймали за 1 кілометр від кордону з Румунією
За кілометр від кордону з Румунією спіймали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. ДПСУ виявили його біля села Солотвино на Закарпатті.
Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела. Варто вказати, що він підозрюється у отриманні хабаря в розмірі 2,7 мільйона доларів.
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Князєв на кордоні
Як повідомляють ЗМІ, Князєва виявили на контрольному посту в автівці Voskswagen у ролі пасажира. Сталося це 10 липня о 16:40.
Зазначалося, що певний час він перебував у відділі прикордонної служби "Солотвино". У нього уточнювали мету перебування поблизу кордону та перевіряли версію щодо спроби незаконного перетину.
Водночас сам ексголова Верховного суду заявив, що прибув на Закарпаття з метою відпочинку. За інформацією ЗМІ, його вже відпустили, однак скерували за межі прикордонної смуги. Про подію повідомили правоохоронні органи та ТЦК.
Що відомо про Князєва
- Зазначимо, що нещодавно з Князєва зняли електронний браслет. Експосадовець заявляв, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та зв’язку, що робить браслет неефективним. Також він стверджував, що має алергію.
- Однак колегія продовжила дію обмежувальних заходів, таких як обов'язок прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.
- У травні 2023 року тогочасного голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі у 2,7 мільйона доларів за повернення акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату до Констянтина Жеваго.
- У січні 2024 року за Князєва внесли 18,16 мільйона гривень застави і він вийшов із СІЗО.