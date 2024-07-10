Ексголову Верховного суду Князєва спіймали за 1 кілометр від кордону з Румунією

За кілометр від кордону з Румунією спіймали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. ДПСУ виявили його біля села Солотвино на Закарпатті.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела. Варто вказати, що він підозрюється у отриманні хабаря в розмірі 2,7 мільйона доларів.

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Князєв на кордоні

Як повідомляють ЗМІ, Князєва виявили на контрольному посту в автівці Voskswagen у ролі пасажира. Сталося це 10 липня о 16:40.

Зазначалося, що певний час він перебував у відділі прикордонної служби "Солотвино". У нього уточнювали мету перебування поблизу кордону та перевіряли версію щодо спроби незаконного перетину.

Водночас сам ексголова Верховного суду заявив, що прибув на Закарпаття з метою відпочинку. За інформацією ЗМІ, його вже відпустили, однак скерували за межі прикордонної смуги. Про подію повідомили правоохоронні органи та ТЦК.

Що відомо про Князєва