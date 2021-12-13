Ексклюзивна зустріч: ізраїльський прем'єр уперше відвідав ОАЕ

Прем'єр-міністр Ізраїлю став першим ізраїльським прем'єром, який офіційно відвідав Об'єднані Арабські Емірати. Нафталі Беннет зустрівся з міністром закордонних справ країни.

Прем'єр Ізраїлю під час зустрічі з Абдуллою бен Заїдом аль-Нахайяном відзначив гостинність. Також він зауважив про можливу співпрацю між державами.

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Беннет сказав, що приймання було чудовим. "Я ціную вашу теплу гостинність. Дуже радий бути тут під час першого офіційного візиту ізраїльського лідера. Ми розраховуємо на зміцнення відносин між країнами", – наголосив прем'єр в аеропорту Абу-Дабі.

У прем'єр-міністра Ізраїлю також запланова зустріч із наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль-Нахайяном.

За даними ізраїльских ЗМІ, візит викликаний стурбованістю Ізраїлю і союзників в Перській затоці ядерною програмою Ірану. Перемовини між Іраном і світовими країнами знову зайшли в глухий кут.

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