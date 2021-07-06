Ексклюзивне інтерв'ю із секретарем РНБО Даніловим: онлайн-трансляція

Олексій Данілов перетворив Раду нацбезпеки України з органу, куди відправляли в почесну відставку збитих льотчиків – на штаб, де ухвалюють швидкі і радикальні рішення. Ними Офіс Президента намагається приборкати олігархів, криміналітет і агентів Кремля.

За словами експертів, РНБО замінює або підміняє суди, правоохоронну систему, парламент і уряд. Чи справді це так – в ексклюзивному інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі пояснюватиме сам Олексій Данілов.

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Щоп'ятничний "серіал" Ради нацбезпеки, очевидно, подобається більшості із глядачів. Адже він задовольняє суспільний запит на швидке відновлення справедливості.

Попри це, українці не бачать, що відбувається за кадром і які наслідки мають ті рішення, які ухвалює РНБО. Тому ставлення до координаційного органу і зокрема до його секретаря Данілова, у громадян різне.

Прем'єра інтерв'ю відбудеться сьогодні, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в ютубі.

Онлайн-трансляція інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Коротко про рішення РНБО: що відомо