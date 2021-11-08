Величезна колона мігрантів у Білорусі вирушила до кордону з Польщею: ексклюзивне відео

Нелегальні мігранти продовжують перетинати білорусько-польський кордон. У розпорядженні 24 каналу опинилося відео, на якому сотні людей з рюкзаками вранці 8 листопада прямують у сторону межі двох держав.

За попередніми підрахунками, у напрямку кордону йшли декілька сотень біженців. Вони прямували до пункту пропуску "Брузгі".

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Сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі й Польщі

Вранці 8 листопада поблизу білорусько-польського кордону помітили величезну групу біженців. Вони несли зі собою великі рюкзаки. Серед мігрантів були й діти.

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що до такого кроку біженців підштовхнула "байдужість та нелюдське ставлення польської влади". Мовляв, поляки витісняють зі свого кордону мігрантів, які прямують в Європу з білоруської сторони.

Сотні мігрантів прямують на кордон з Польщею: дивіться відео

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Через дії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка на білоруському кордоні виникла міграційна криза.

Білоруські прикордонники виштовхують мігрантів через кордон у Латвію, Литву та Польщу.

Аби боротися з цим, польська влада оголосила там режим надзвичайного стану. Також держава затвердила план будівництва стіни на кордоні. Президент Польщі Анджей Дуда 2 листопада підписав спецзакон про будівництво "стіни" на своєму зовнішньому кордоні ЄС. Крім Білорусі, він межуватиме з Україною та Росією.

У прикордонній службі Польщі повідомили, що від початку 2021 року вони зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Більшість, приблизно 17 тисяч, відбулися у жовтні, 7,7 тисячі – у вересні, понад 3,5 тисячі – у серпні.