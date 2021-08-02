Оборонна реформа і вступ до НАТО, – ексначальник Генштабу ЗСУ підсумував свою роботу

Володимир Зеленський 28 липня змінив керівництво Генерального штабу Збройних сил України. Ексначальник Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук звернувся до військовослужбовців та підбив підсумки своєї роботи.

Корнійчук подякував усім працівникам ЗСУ за спільну службу. Він зазначив, що з першого дня виконання обов'язків керівника розумів усю відповідальність за оборону держави в умовах російської агресії, що триває, та загрози повномасштабного вторгнення.

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"Існувала нагальна необхідність продовження оборонної реформи, яка зробить Збройні сили ще сильнішими", – наголосив Корнійчук.

Оборонна реформа ЗСУ

Генерал-лейтенант зауважив, що реформа допоможе Україні перейти на стандарти НАТО. Основне із запланованого уже вдалося реалізувати. Мовиться про:

трансформацію органів військового управління;

організацію системи управління;

запровадження у системі військової освіти;

зміни у підготовці військовослужбовців і військових частин.

Корнійчук додав, що в основу всіх реформаційних рішень покладені принципи і стандарти Альянсу. Про це свідчить надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. За його словами, це визнання зусиль та прояв довіри з боку Альянсу.

Реформування військових комісаріатів

Ексначальник Генштабу ЗСУ акцентував на початку реформування військкоматів у об'єднані територіальні центри комплектування. Водночас Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що дозволили збільшити реальну укомплектованість армії на 10%.

"Це дозволяє створити й забезпечити функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони", – підкреслив Корнійчук.

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Окрім цього у Генштабі:

розробили стратегічні документи оборонного планування;

відпрацювали стратегічні документи щодо підготовки й застосування сил оборони;

запровадили уніфіковану систему офіцерських та сержантських звань за зразком НАТО.

"Збройні сили України сьогодні готові до відсічі агресору, як у разі його активізації в районі проведення операції Об'єднаних сил, так і у випадку широкомасштабного вторгнення до України", – підкреслив Корнійчук.

Кадрові призначення у Генштабі

Генерал-лейтенант наголосив, що новопризначені керівники ЗСУ та Генштабу є патріотами України та досвідченими офіцерами. Керівництво, ймовірно, продовжить започатковані реформи та перетворення українського війська. Корнійчук закликав колег підтримати їх у всіх починаннях.

Ексначальник Генерального штабу ЗСУ подякував усім військовослужбовцям за підтримку та колегам з країн-партнерів НАТО – за допомогу Україні. Він також згадав тих, хто захищає Україну від російського окупанта та загинув у боротьбі за неї.