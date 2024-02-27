Екснардеп Пашинський вийшов під заставу в понад 270 мільйонів гривень

Екснардеп Сергій Пашинський заявив, що вийшов на свободу. За нього внесли багатомільйонну заставу.

Вищий антикорупційний суд 26 лютого обрав запобіжний захід Сергію Пашинському у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави в розмірі 272,5 мільйона гривень. 27 лютого екснардеп вже вийшов під заставу.

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Хто вніс заставу за Пашинського

Сергій Пашинський повідомив, що за нього внесли заставу члени підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості (NAUDI).

Він зауважив, що кошти, витрачені на його заставу, могли б піти на оборону країни. Тож він пообіцяв "відпрацювати кожну копійку."

Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене,

– заявив Пашинський.

"Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів", – додав він.

Пашинський заявив, що звинувачення прокурорів у його бік – фейкові і його адвокати вже подали заяву про злочин щодо "фальсифікації" його розмов.

Варто зауважити, що хоч Пашинський вийшов під заставу, на нього покладено ряд обов'язків:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цій справі та рядом свідків;

здати всі закордонні паспорти на зберігання до відповідного держоргану;

носити електронний браслет.

У чому підозрюють Пашинського

12 лютого стало відомо, що Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 мільйонів гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

2014 році суд наклав арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства. За матеріалами справи, Пашинський та його спільники захотіли забрати їх, для чого залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства.

Після отримання цих паливо-мастильних матеріалів їх реалізували за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Однак до державного бюджету України жодних коштів так і не надійшло.

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом людям. Раніше суд обрав запобіжний захід Сергію Тищенку, якого підозрювали по одній справі з Пашинським.