Чим особливий експериментальний БпЛА Sea Baby: зведення з фронту від Романа Світана

Американський телеканал CNN повідомив, що отримав від СБУ відео, на якому зафіксовано момент атаки морського дрона на Кримський міст. Виявилося, що це вдалося завдяки експериментальному БпЛА Sea Baby ("Морський малюк").

Ці дрони дуже добре себе продемонстрували. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Експериментальні дрони

За словами експерта, такий успішний результат є й через те, що розробник – спецслужба, й займається дроном саме вона. Тобто без підключення Укроборонпрому, приватних фірм.

Конкретно сама, на своїй базі, свої спеціалісти, свій внутрішній бюджет. Й от вийшов такий вдалий безпілотник,

– повідомив Роман Світан.

Він додав, що у нас більшість спецслужб також займаються й повітряними, й морськими, й підводними дронами. Наприклад, цей повністю на своїй базі проводила СБУ. Саме тому "Морський малюк" (Sea Baby) непогано себе продемонстрував.

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План Росії щодо Курської АЕС

На думку Світана, "Рязанський цукор", скоріш за все, стане "Курським цукром". Він нагадав, що 20 років тому у Росії відбувалися підриви житлових будинків, аби Путіна привести до влади.

"Провину "вішали" на чеченців. Хоч це виконувала ФСБ – робота Патрушева", – пояснив військовий експерт.

— серія терористичних актів у містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ. Унаслідок терактів 307 осіб загинули, понад 1700 дістали поранення різного ступеня тяжкості або постраждалі. Для підриву

"Те ж саме зараз росіяни намагаються зробити й з Курською АЕС. Зроблять "закладку" під деякі об'єкти, які пов'язані з радіацією. Це будуть другорядні об'єкти, які дуже швидко можна буде відремонтувати", – додав Роман Світан.

Росіянам це потрібно, щоб відвернути або ж перемкнути увагу від такої ж дії російської армії на Запорізькій ЗАЕС.

Що відбувається у Токмаку

Роман Світан пояснив, що Токмак – це основний військовий хаб в цьому районі, адже там залізнична дорога й з Волновахи підходить шосе.

Токмак не тільки військова база, а ще й військовий хаб. Однозначно, як тільки у нас з'явиться можливість, то треба буде опрацьовувати лінії підвозу боєприпасів,

– повідомив військовий експерт.

"В районі 20 – 30 кілометрів це вже бойовий радіус роботи нашої натовської армійської артилерії. Вона на 30 кілометрах доволі непогано дістає. Головне для неї підготувати плацдарм, аби в контрбатарейній боротьбі можна було встигнути відбитися", – додав Світан.

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