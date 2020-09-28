Після недавніх пожеж у Києві знову стала дуже актуальною тема якості столичного повітря, яке помітно погіршується з кожним роком.

Ще зовсім недавно, у 2017-му, середньорічній показник забрудненості київського повітря був досить низьким і відповідав статусу "хороша якість". Але відтоді рівень забрудненості зріс майже вдвічі (!), й така негативна тенденція, на жаль, триватиме. Чому так відбувається? Як боротися з проблемою? Відповіді на ці питання – у статті 24 каналу "Не тільки пожежі: чому у Києві брудне повітря і де про це можна дізнатися".

80% забруднень – це, в першу чергу, автотранспорт, а далі вже – ТЕЦ і промислові підприємства, – сказав у коментарі 24 каналу директор "Київського еколого-культурного центру" Володимир Борейко. – Столичний транспорт – це масштабна проблема, яка потребує комплексного вирішення. Проте останнім часом практично нічого не робиться. За 7 років не відкрито жодної станції метро. А кожна станція – це суттєве розвантаження вуличних магістралей. Також влада столиці обіцяла віддати пріоритет електричному транспорту – трамваям і тролейбусам. Але в місті, як і раніше, домінують автобуси. Ну і зовсім сумна ситуація з вантажівками і дизельними авто, яких неприпустимо багато на вулицях Києва.

Про те, що у столиці критично велика кількість машин з низьким рівнем фільтрації вихлопних газів, відомо вже давно. Це і старі авто, багато з яких "кіптять повітря" ще з радянських часів. І згадані "дизелі", які, згідно досліджень ICCT, у міських умовах викидають більше окису азоту, ніж навіть вантажівки. Але найболючішого удару Київ зазнав після того, як почали активно завозитися вживані автомобілі з Європи і США. У більшості своїй, вони вже не відповідали екологічним стандартам. А в Україні до того ж не отримували належного технічного обслуговування. Як наслідок, хороші друзі київських водіїв – "євробляхи" стали одночасно й ворогами киян.

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В такій ситуації мали б наполегливіше діяти екоавтивісти, головне завдання яких, до речі – контролювати дії влади у галузі охорони довкілля та у разі необхідності – проводити екологічні акції. Для порівняння – на початку вересня вище згадані власники авто на єврономерах зібрали у Києві протест під стінами Верховної Ради. Близько двох тисяч власників "євроблях" вимагали… здешевити процес розмитнення автомобілів в Україні. Якщо влада піде на поступки, то старих авто на вулицях України стане ще більше. Чи буде відповідь екоактивістів? Велике питання.