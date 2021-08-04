Сезон пішов не за планом, – Солонтай назвав причини високого рейтингу Зеленського

Політичний сезон 2021 року в Україні завершився зростанням рейтингу президента Володимира Зеленського. В українській політиці це незвичне явище.

Про це в програмі "Що це було?" на 24 каналі розповів експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, рейтинг Зеленського залишається стабільно високим.

До теми Зеленський послабив позиції, однак досі лідирує: свіжий президентський рейтинг

"Сезон пішов не за планом у питанні української політики", – зазначив Солонтай.

Зазвичай, на 2 році президентських повноважень, рейтинг першої особи в країні "обвалюється". Зеленському вдалося втримати позиції.

Удар по Медведчуку

Підставою для утримання президентського рейтингу стали санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука. Зокрема руйнація його медіаімперії та домашній арешт.

Окрім цього, на електорат справили враження засідання Ради нацбезпеки та оборони. Ухвалені РНБО рішення суттєво підняли ставку очікування від громадян.

Актуально Медведчук залишається під домашнім арештом

Мовиться про боротьбу з контрабандою, кримінальними авторитетами, олігархами в Україні та інші речі. На відміну від інших президентів, Зеленський підкріпив свої заяви конкретними указами та діями, як-от закриттям телеканалів.

Розчарування виборців

За словами Солонтая, коли ставки такі високі, то є ризик ще більшого розчарування серед громадян. Якщо Зеленський не виконає обіцянок, уже в наступному політичному сезоні можливий стрімкий обвал рейтингу.

Зараз у президента є 2 варіанти:

придумати щось геніальне, щоб відволікти увагу від невиконаних обіцянок;

продовжувати роботу в заданому напрямку.

Так високо в Україні ставки ще не піднімали,

– заявив Солонтай.

Експерт додав, що інші президенти також вдавалися до заяв про боротьбу з олігархами чи злочинністю. Дехто з них узагалі не вдавався до реальних дій, а дехто переслідував політичних опонентів. У обох ситуаціях, їх спіткало розчарування з боку виборців.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Свіжий президентський рейтинг: головні показники

Соціологічна група "Рейтинг" упродовж 23 – 25 липня провела опитування щодо політичних вподобань українців. Моделювали ситуацію, якби вибори президента відбулися найближчим часом.

На першому місці зі суттєвим відривом опинився президент України Володимир Зеленський (27,7%).

(27,7%). У трійку лідерів також увійшов експрезидент Петро Порошенко (13,4%) та лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (11,4%).

(13,4%) та лідерка партії "Батьківщина" (11,4%). Порівняно з аналогічним рейтингом, який проводили у червні 2021 року, Зеленський втратив 2%. Порошенко позбувся 3,6% голосів. Водночас Тимошенко добрала 1,3%.



Кого українці хотіли б бачити президентом / Інфографіка 24 каналу