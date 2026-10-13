США не попередили Україну про ракетний удар по Києву: експерт пояснив, що могло статися

Ввечері 12 жовтня Росія вдарила 5 балістичними ракетами по Києву. При цьому Україна не отримала попередження від партнерів, що ворог запустив ці ракети. Це дивна ситуація, але зовсім скоро стане зрозуміло, що насправді відбулося.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. За його словами, наразі конкретики не так і багато. Незрозуміло, чи Штати повністю зупинили передачу розвідувальних даних. Або ж це одноразова погроза.

Що могло статися?

Як наголосив Лакійчук, Сполучені Штати надають Україні критично важливу інформацію про запуски ракет. Фактично США мають змогу в режимі онлайн відстежувати пуски балістичних ракет по всьому світу. Альтернативи, можливо, і є, але краще тут не втрачати допомогу від США.

Звісно, не варто відкидати варіант, що росіяни змогли знайти "шпарину" та непомітно вдарили ракетами. Тим паче серед них були й С-400.

С-400 – ракети, які дуже складно зафіксувати засобами протиракетного спостереження. Можна припустити, що росіяни знайшли "шпарину" і завдали такого несподіваного удару,

– сказав Лакійчук.

Чому Україна не отримала розвіддані від США: дивіться відео 24 Каналу

Попри те, це вже не вперше, коли виникають проблеми саме зі Сполученими Штатами. Близько півтора року тому міністр війни США Піт Гегсет самовільно припинив військову допомогу для України. Тоді багато хто не розумів цього рішення.

Як далі розвиватиметься ситуація – побачимо сьогодні та завтра. Гадаю, що це ненадовго. Вже зовсім скоро буде конкретика, що насправді відбулося,

– підкреслив Лакійчук.

Додамо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що партнери не передали попередження про балістичний удар по Києву 12 жовтня. Вчасні розвідувальні дані про запуск ракет неодноразово рятували життя людей. Адже вони дають можливість вчасно сховатися.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа погрожує припинити продаж зброї та надання розвідданих, якщо Україна не перестане бити по російських НПЗ. Там переконані, що через це зросли ціни на дизель у США та у світі. Про блокування Ормузької протоки та бойові дії з Іраном в цьому контексті там не згадують.