Експерт: Президент заступився за український бізнес, не виходячи за рамки економічної угоди з ЄС

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підняттям експортного мито на вивіз металобрухту із 30 до 42 євро президент Петро Порошенко простимулював бізнес-процеси всередині країни.

Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи підписання президентом України Петром Порошенко закону про збільшення експортного мита на металобрухт, пише Gazeta.ua.

Порошенко – єврореаліст та лобіст українського ринку, який зіграв не на заголовки в пресі, а на користь вітчизняного бізнесу. Піднявши експортне мито на вивіз металобрухту із 30 до 42 євро, він простимулював бізнес процеси всередині країни, гарантувавши робочі місця та податки,

– вважає політолог.

"Здоровий прагматизм та розуміння європейського торговельного законодавства, надзвичайно важливий навик для українських політиків. Котрі хочуть робити країну успішною в економіці, а не на словах в телевізорі.

Україна повинна й надалі нарощувати свої експортні потужності в ЄС, драйвером яких є малий та середній бізнес. Та не повинна втрачати переваг своїх економічних гігантів, котрі гарантують мільйони робочих місць та ріст заробітних плат", – вважає Фесенко.