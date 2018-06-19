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Експерт: Президент заступився за український бізнес, не виходячи за рамки економічної угоди з ЄС

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Володимир Фесенко
Володимир Фесенко / pohnews.org

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підняттям експортного мито на вивіз металобрухту із 30 до 42 євро президент Петро Порошенко простимулював бізнес-процеси всередині країни.

Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи підписання президентом України Петром Порошенко закону про збільшення експортного мита на металобрухт, пише Gazeta.ua.

Порошенко  єврореаліст та лобіст українського ринку, який зіграв не на заголовки в пресі, а на користь вітчизняного бізнесу. Піднявши експортне мито на вивіз металобрухту із 30 до 42 євро, він простимулював бізнес процеси всередині країни, гарантувавши робочі місця та податки,
вважає політолог.

"Здоровий прагматизм та розуміння європейського торговельного законодавства, надзвичайно важливий навик для українських політиків. Котрі хочуть робити країну успішною в економіці, а не на словах в телевізорі.

Україна повинна й надалі нарощувати свої експортні потужності в ЄС, драйвером яких є малий та середній бізнес. Та не повинна втрачати переваг своїх економічних гігантів, котрі гарантують мільйони робочих місць та ріст заробітних плат", – вважає Фесенко.

Нагадаємо, 12 липня 2016 року був прийнятий Закон України №1455-VIII "Про внесення змін у деякі закони України про зниження дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку", яким з 15 вересня 2016 року на рік були підвищені ставки експортного мита на металобрухт з €10/тонну до €30/тонну. Одночасно була скасована реєстрація імпортних контрактів по лому. 

Теги: Гроші Євросоюз Експорт мито Петро Порошенко металургія
Джерело: 24 Канал
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