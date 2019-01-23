Експерт розповів, як розкрадають потяги ''Укрзалізниці''

Крадіжка на залізниці зростає страшними темпами, і цьому своєю пасивною боротьбою і загальним хаосом у перевезеннях сприяє "Укрзалiзниця".

Про це написав у блозі на "Ліга.Бізнес" голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко. За його словами, в системі компанії щороку крадуть вузли та деталі на 150-170 вагонів, що складає три вантажні потяги, передає "Обозреватель".

"У 2018 році учасники ринку залізничних перевезень зіткнулися зі справжньою лавиною крадіжки на залізницях України. Крадуться як вантажі з вагонів (ліс, труби, катанка, кокс, вугілля, металопрокат і т.д.), так і запчастини самих вагонів, особливо – гальмові магістралі. Відбувається це в основному в процесі вимушених простоїв складів "у полях". Мета злочинців – заробити на продажу знятих з потягів деталей і продукції", – написав автор.

За словами Криворучка, багато вагонів простоюють на залізничних шляхах загального користування через дефіцит локомотивної тяги, яка є найбільшою проблемою.

"У підсумку на залізниці немає ритмічного вантажного руху, немає оперативного обороту вагонів, а через зрив або неритмічні поставки сировини і матеріалів на залізниці на металургійних заводах до кінця року не встигали виконати виробничі плани", – йдеться у блозі.

Автор навів приклад: на Придніпровській залізниці, яка є однією з найбільших магістралей України, злодійство зосереджено на таких станціях, як Запоріжжя – Ліве, перегін Запоріжжя – Ліве – Вільнянськ, Мелітополь, Дніпрорудний, Кам'янське, Правда, Нижньодніпровськ – Вузол, Апостолове, Батуринська, Кривий Ріг та інше.

"За даними Українського логістичного альянсу, в 2017 році найбільша транспортно-експедиторська компанія України "Лемтранс" зафіксувала 3636 випадків розукомплектування вагонів, що знаходяться в її оперуванні. За вісім місяців 2018 року – 1 683 вагонів. Інший гравець ринку – компанія Ferrexpo – за п'ять місяців 2018 року зафіксував понад 200 випадків розукомплектування вагонів компанії на мережі УЗ", – додав глава Асоціації власників вагонів.

Криворучко зазначив, що керівництво "Укрзалізниці" визнає проблему, але нічого зробити з крадіжкою не може. Також компанія не планує компенсувати постраждалим вартість збитків і нагадала, що за збереження майна повинен нести відповідальність їхній власник. Він додав, що "Укрзалізниця" запропонувала МВС відродити раніше ліквідовану транспортну поліцію.

"Практичні кроки боротьби з епідемією крадіжки начебто є. Наприклад, з листопада 2018 року на Придніпровській залізниці створено нові стрілецькі команди для посилення воєнізованої охорони в Криворізькому та Запорізькому регіонах. Однак про результати експерименту поки немає інформації", – написав автор.

За його словами, у 2017 році фінансовий директор "Укрзалізниці" пропонував бізнесу розглянути питання про страхування вантажів, а у 2018 році аграрії порушували питання про страхування зернових або передачі вантажів під охорону залізниці за додаткову плату.

"Треба сказати, що транспортне законодавство передбачає добровільне страхування вантажів (стаття 22 Статуту залізниць України, Правила прийому вантажів до перевезення). Але із залізниці має зніматися обов'язок забезпечити збереження вантажів на шляху прямування", – зазначив Криворучко.

Він стверджує, що є ймовірність того, що "Укрзалізниця" таким шляхом хоче "застрахувати свою безгосподарність". "Однак можливості бізнесу не безмежні, щоб весь час компенсувати за свій рахунок провали і проблеми залізничного монополіста", – підсумував автор.