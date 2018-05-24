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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Експерти визначили найкращий смартфон для користувачів

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Експерти визначили найкращий смартфон
Експерти визначили найкращий смартфон / Фото з відкритих джерел

Компанія ACSI Telecommunications провела дослідження, щоб визначити, який смартфон найбільше подобається користувачам. В опитуванні взяло участь 20 тисяч осіб.

Про це пише akket.com.

Так, у людей запитували, яким мобільним пристроєм він користується постійно і як сильно задоволений ним.

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24 травня компанія озвучила результати свого дослідження, а також назвали рейтинг найкращих смартфонів за версією користувачів.

Отож, найкращим був визнаний iPhone 7 Plus, який отримав від користувачів 85 балів зі 100 можливих. На другому місці – Galaxy S8 + з показником в 84 бали.

На третьому рядку опинився Galaxy S8 (83). iPhone 8 отримав 83 бали і опинився лише на п'ятій сходинці. iPhone 8 Plus, LG G4 та iPhone 6 Plus посіли шосте, сьоме та восьме відповідно. На дев'ятій позиції знайшлося місце для Galaxy Note 5 (81), тоді як десятку замкнув Galaxy S6 (81).

Окрім того, у список найкращих смартфонів потрапили Galaxy S7, Galaxy S7 edge, iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone X, Motorola Moto G, Galaxy J3, Moto E, LG G Stylo, iPhone 6, Galaxy S5 і iPhone 5.

Рейтинг найкращих смартфонів

Рейтинг найкращих смартфонів

Теги: Техно Смартфони iPhone Samsung
Джерело: 24 Канал
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