Дві вагомі причини: чому експорт нафти з Росії різко скоротився

Експорт нафти з Росії помітно скорочується. На це впливає кілька причин. Одна з них – російську нафту стало складніше продавати Індії.

Про це 24 Каналу розповів експерт з нафти та газу Михайло Крутихін, зауваживши, що в цій країні почали раптово вимагати великих знижок. А посередники, які перепродають російську нафту, на це не дуже згодні.

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"Стали все гальмувати. Друге – дуже серйозна причина, яка лише починається. Небезпечні термінали з відвантаження нафти на експорт в Росії", – сказав Крутихін.

Так уже була пожежа на нафтопереробному заводі в Усть-Лузі в Ленінградській області. А через два балтійських порти – в основному Усть-Луг та Приморськ відбувається близько 40% морського експорту російської нафти та нафтопродуктів. Це вразливі місця росіян.

Коли почалася пожежа в Усть-Лузі, 8 іноземних суден попросили відійти якомога далі. Це – поганий сигнал для всіх, хто планував возити нафту балтійським маршрутом.

Працюють не експорт нафти також великі порти у Чорному морі – в Туапсе та Новоросійську. При цьому з першого часто відвантажують дуже легку нафту, яку продають за вищою ціною.

Дуже вразлива інфраструктура Росії все частіше стає цілями для нападу з боку України. Це не може не насторожувати тих, хто збирається отримувати звідти російську нафту. Ця тенденція буде розширюватися,

– вважає експерт з нафти та газу.

Вплив на фінансування війни

Усе через те, що захист таких російських нафтоекспортних терміналів поки що не зробили. Є два напрямки – Балтійське та Чорне море.

"Якщо ці термінали стануть небезпечними, буде колосальний удар по фінансуванню війни. Це скоротить доходи російського експорту дуже й дуже сильно", – наголосив Михайло Крутихін.

У російській думі вже почали кричати про те, що над такими терміналами треба будувати захист. У Росії вразливими об'єктами є не лише термінали, але й інфраструктура, яка подає нафту та нафтопродукти.

За словами експерта з нафти та газу, російські фахівці кажуть про те, що на багатьох старих родовищах у Росії об'єм нафти такий, що її можна добувати ще 7 – 9 років. Однак, він переконаний, що обсяги рентабельної нафти дуже сильно будуть скорочуватися.

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