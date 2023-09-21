Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна

Ситуація щодо експорту українського зерна буде вирішена. Польська та українська сторона погодились працювати над цим.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський провів розмову з Робертом Телусом. Вони домовились про спільну роботу над розв'язанням проблеми експорту українського зерна.

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Наступні переговори будуть за кілька днів

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання. Вони домовились знайти рішення, яке задовольнить обидві країни.

Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту,

– мовиться в повідомленні.

Наступні переговори відбудуться в найближчі дні. Там обговорять питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Україна – Польща: як ситуація із експортом зерна вплину навідносини двохх держав