Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна
Ситуація щодо експорту українського зерна буде вирішена. Польська та українська сторона погодились працювати над цим.
Міністр аграрної політики України Микола Сольський провів розмову з Робертом Телусом. Вони домовились про спільну роботу над розв'язанням проблеми експорту українського зерна.
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Наступні переговори будуть за кілька днів
Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання. Вони домовились знайти рішення, яке задовольнить обидві країни.
Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту,
– мовиться в повідомленні.
Наступні переговори відбудуться в найближчі дні. Там обговорять питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.
Україна – Польща: як ситуація із експортом зерна вплину навідносини двохх держав
- 15 вересня добіг кінця термін обмежень, накладених проти українського зерна. Відтак, 16 вересня наша країна могла б знову його експортувати до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії.
- Втім, Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку продовжили обмеження. Україна через це вже подала до СОТ позови.
- На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з тим, хто тоне, який тягне на дно рятувальника.
- Якщо ситуація не зміниться, то до кінця року Україна може втратити близько 600 мільйонів євро. Про це під час брифінгу заявив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради.