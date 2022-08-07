Перше судно з українським зерном затримується на шляху до Лівії

Перше судно з українським зерном кукурудзи станом на 7 серпня вже майже прибуло до Лівії. Проте наразі його прийом тимчасово відклали.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. Проте він підкреслив, що затримки зумовлені не політичними процесами. Днем раніше до Стамбулу вже прибули 2 судна, які вийшли з українського порту.

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Яка причина затримки прибуття судна

Посол зараз перебуває у столиці Лівії Тріполі. Він зауважив, що зустріч першого судна відкладається, оскільки триває переговорний процес у бізнесовій площині.

За цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси. Україна робить всі спроби, щоб врятувати країни Близького Сходу та Африки від продовольчої кризи,

– підкреслив Ігор Осташ.

Також він додав, що інші судна з зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану. Мовиться про кораблі, які виходять із портів підконтрольних нашій державі.

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