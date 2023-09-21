"Ми вислухали одне одного": на якому етапі перемовини України та Угорщини щодо імпорту зерна

Угорщина була серед тих країн, які продовжили заборону на імпорт українського зерна. Зараз міністерство аграрної політики та продовольства України веде перемовини із цією державою.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у етері телемарафону розповів, що перемовини щодо зерна з Угорщиною просуваються. За його словами, розмова відбулась ще 19 вересня.

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Обговорюють деталі

Микола Сольський розповів, що розмова із угорською міністром тривала близько години.

Ми вислухали одне одного. Я зазначив, що у наших інтересах повернутися до обговорення чотирьох культур. Ми по суті вже говоримо про деталі. Угорська сторона погодилась і попередньо вважає наш план таким, який може бути прийнятим,

– сказав міністр.

Він також висловив думку, що в Угорщині спочатку захочуть детальніше пояснити план своїм фермерам. Сольський сподівається, що наступна розмова відбудеться вже за тиждень.

Заборона на імпорт українського зерна: основне