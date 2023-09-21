"Ми вислухали одне одного": на якому етапі перемовини України та Угорщини щодо імпорту зерна
Угорщина була серед тих країн, які продовжили заборону на імпорт українського зерна. Зараз міністерство аграрної політики та продовольства України веде перемовини із цією державою.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у етері телемарафону розповів, що перемовини щодо зерна з Угорщиною просуваються. За його словами, розмова відбулась ще 19 вересня.
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Обговорюють деталі
Микола Сольський розповів, що розмова із угорською міністром тривала близько години.
Ми вислухали одне одного. Я зазначив, що у наших інтересах повернутися до обговорення чотирьох культур. Ми по суті вже говоримо про деталі. Угорська сторона погодилась і попередньо вважає наш план таким, який може бути прийнятим,
– сказав міністр.
Він також висловив думку, що в Угорщині спочатку захочуть детальніше пояснити план своїм фермерам. Сольський сподівається, що наступна розмова відбудеться вже за тиждень.
Заборона на імпорт українського зерна: основне
- Польща, Словаччина та Угорщина блокують імпорт зерна з України. Голова Мінекономіки Свириденко заявила, що наша держава подає через це позов до Світової організації торгівлі. Як зазначила посадовиця, внаслідок односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Варшави, Будапешта та Братислави українські експортери зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.
- На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з тим, хто тоне, який тягне на дно рятувальника. Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, ці дискусії й начебто конфлікти – є радше емоційними проявами внутрішніх процесів на тлі виборів у Польщі.
- 21 вересня український президент Володимир Зеленський зустрівся з колегами – лідером Польщі Анджеєм Дудою та литовським президентом Гітанасом Науседою у Нью-Йорку. Лідери обговорили розбіжності у поглядах щодо імпорту зерна. Зокрема Гітанас Науседа заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше. За його словами, роль Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.