Веде свою гру, – Фараджаллах пояснив, чому Туреччині вигідно тиснути на росію щодо зерна

Реджеп Ердоган має обговорити з путіним питання щодо "зернового коридору". Однак Туреччині частково може бути вигідно тиснути на країну-агресорку.

На двосторонній зустрічі лідера Туреччини та російського диктатора буде кілька потенційних тем для обговорення. Зокрема, спроби домовитися про експорт зерна з України Чорним морем, яке заблокувала сама росія. Про це 24 каналу сказав Мохаммад Фараджаллах – головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

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Однак, за його словами, якщо проаналізувати історію сучасної та радянської росії, то вони ніколи не йдуть на перемовини, якщо мають можливість перемогти військовим шляхом.

Росіяни завжди проявляють так званий "жест доброї волі" або грають в дипломатію, коли їхня воєнна кампанія зазнала поразки.

Тож він вважає, що у питанні "зернового коридору" Україна не повинна нікому вірити. Натомість потрібно вимагати більше протикорабельних ракет та вимагати присутності військових кораблів НАТО у морі. Це єдине, що дасть реальну гарантію.

"При всій повазі, все інше – заяви ООН, Туреччини, запевнення лаврова – нічого не вартують", – сказав Фараджаллах.

Незручне становище Туреччини

Також, як додав журналіст, у Туреччини зараз є одна дуже незручна позиція.

З одного боку, країна поки не бере участь у міжнародних санкціях проти росії та зберігає нейтралітет.

З іншого боку – вони пропускають крадене зерно.

Тому Анкара тисне на росію, щоб та максимально швидко погодилась на цей коридор, щоб Туреччина не потрапляла під санкції. Я думаю, країна досі веде свою гру, тому не запрошують флоти Румунії чи Болгарії, щоб гарантувати експорт зерна,

– наголосив Фараджаллах.

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Переговори щодо українського зерна у Туреччині: останні новини

Як посередник у перемовинах щодо розблокування українських портів для експорту зерна Туреччина намагається організувати безпечні коридори у Чорному морі.

11 липня Ердогна поспілкувався на цю тему з владіміром путіним, після чого зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та росією щодо розблокування українських портів для експорту зерна. Посередниками у перемовинах стали ООН та Туреччина.

Після завершення зустрічі генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що з'явилися позитивні результати.

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