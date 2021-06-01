Експосла України в Туреччині Сибігу призначили заступником керівника ОП

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Сибігу заступником керівника Офісу Президента. Сибіга – досвідчений дипломат, до травня 2021 року він був послом України в Туреччині.
В Офісі Президента вважають, що це призначення активізує взаємодію з урядом та парламентом щодо зовнішньополітичних рішень. Саме тому в Офісі Президента і трансформують підрозділи, відповідальні за цей напрям.
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Нову посаду отримав й Ігор Жовква
Сибіга зосередиться на зовнішній політиці та питаннях зовнішньополітичного партнерства. Також в ОПУ створили посаду заступника керівника Офісу Президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Її обійме Ігор Жовква, який вже є заступником Андрія Єрмака – з зовнішньополітичних питань.
Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено Президентом Володимиром Зеленським,
– зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.
Сибігу з посади посла звільнили 19 травня
Президент Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині 19 травня. Звільнення було плановою ротацією. Адже згідно з законом про дипломатичну службу, термін відрядження становить до 4 років. Сибіга обіймав посаду протягом 5 років.
Що відомо про Андрія Сибігу
Народився у 1975 році на Тернопільщині. Випускник Львівського національного університету імені Франка, спеціаліст з "міжнародних відносин". Працював у різноманітних дипломатичних структурах — у польському посольстві, Управлінні європейської інтеграції M3C України, Договірно-правововому управлінні M3C України, Договірно-правовому департаменті M3C України тощо. З 2016 до 2021 року посол України в Туреччині.