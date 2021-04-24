Досить болючі, – експосол США в Україні розповів, чим небезпечні санкції для Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена 15 квітня ввела нові санкції проти Росії. Наразі обмеження стосуються лише первинного ринку, але й вони можуть серйозно вплинути на бажання низки гравців ринку позичати гроші Кремлю.

Таку думку озвучив експосол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню НВ. Він наголосив, що Байден залишив можливість поширити санкції США і на вторинні ринки.

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Тейлор нагадав, що навіть санкції 2014 року серйозно ускладнюють життя Росії. До прикладу, вони блокують інвестиції у важливі для Росії галузі виробництва. Мовиться про оборонний або енергетичний комплекс, які внаслідок цього застарівають.

Не варто забувати й про персональні санкції, і санкції, що обмежують пересування, вони теж створюють проблеми, інакше Росія так активно не боролася б за їх скасування. Наявні санкції створюють тиск на російське міністерство фінансів і особисто міністра,

– зауважив дипломат.

Колишній посол зазначив, що санкції найкраще працюють, коли вони скоординовані з європейськими партнерами. Тейлор припустив, що США точно спробують узгодити нові пакети санкцій з європейськими партнерами.

Санкції США проти Росії: головне

Адміністрація нового очільника США Джо Байдена 15 квітня 2021 року ввела нові санкції проти Росії. Це зробили через втручання Росії у вибори США у 2020 році.

Відомо, що обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також – 6 російських технологічних компаній.