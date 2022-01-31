Ексрадник Меркель виступив за постачання німецької зброї Україні

Крістоф Гойсген – ексрадник із зовнішньої політики колишньої канцлерки Ангели Меркель – висловився за постачання німецької зброї в Україну.

Гойсген наголосив, що німецький уряд посилається на правила контролю за озброєннями. Водночас цим влада країни суттєво спрощує собі завдання.

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За словами ексрадника Меркель, Німеччина вкрай неохоче постачає зброю до районів напруженості. Це зумовлено історією країни.

Водночас, посилаючись на нашу історію, ми також експортуємо до Ізраїлю сучасні підводні човни,

– заявив Гойсген.

Він зауважив, що у цьому контексті справедливо запитувати, чи не має Німеччина тому ж постачати зброю Україні.

Також Гойсген закликав переглянути введення в експлуатацію скандального німецько-російського газопроводу "Північний потік-2" у випадку, якщо Росія нападе на Україну.

"Якщо російські війська вторгнуться в Україну, ви не зможете продовжувати експлуатацію "Північного потоку-2", начебто нічого не сталося", – наголосив Гойсген.

Німеччина та зброя: головне

Офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт на пресконференції заявив, що Німеччина абсолютно виключає постачання в Україну летального озброєння.

Німецький уряд заявив, що побоюється поставляти озброєння, адже це може призвести до ескалації конфлікту з Росією. Відповідну заяву зробила глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт на пресконференції.

Міністр оборони України заявив, що позиція Німеччини дивує.

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