Колишній радник Путіна назвав ймовірні дати, коли слід чекати нападу Росії

Росія продовжує стягувати війська та техніку біля кордонів України. Однак наразі Володимир Путін не ризикуватиме проводити широкомасштабні бойові дії. Коли це може статися – читайте далі.

В Україні можуть розгорнутися дії з непередбачуваним результатом. Таку думку ексрадник російського президента Андрій Ілларіонов висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Путін створив план захоплення України раніше 2013 року, – Печій

На його думку, цього точно не варто очікувати найближчим часом – навіть попри розміщення понад 85 тисяч кадрових російських військових біля кордонів України.

Це ще не те угруповання, яке Путін збирається накопичити на російсько-українському кордоні й використовувати в операції проти України, – переконаний Ілларіонов.

Він припустив, що найближчими днями до кліматичного саміту (22 – 23 квітня) нічого не станеться. Малоймовірно, що Росія нападе і до 9 травня, коли в Москві буде проходити парад.

Після цього у Європі починаються масштабні маневри НАТО. Тож якийсь час це буде стримуючим фактором для Путіна – на широкомасштабні дії він не наважиться.

Коли Росія може напасти на Україну

Ілларіонов подав у відставку з поста радника Путіна у 2005 році. Він, зокрема, не погоджувався брати участь у "газовій війні" проти України.

Сприятливі для держави-агресорки умови для нападу складатимуться ближче до кінця червня. Адже до того часу маневри НАТО у Європі вже завершаться.

Ілларіонов звернув увагу й на те, що тоді з'явиться ще одна передумова для нападу Росії на Україну. А саме – завершиться будівництво "Північного потоку-2"

"Північний потік-2"– це проєкт російського "Газпрому". Передбачає будівництво трубопроводу для транспортування газу з Росії в Європу, але в обхід України.

Колишній радник російського президента вважає, що як тільки весь газ в Європу піде по цьому газопроводу, геополітична цінність України для Європи та США різко впаде.

"Це буде ідеальний час того, аби Путін втілив у реальність виплекану ним мрію про нову широкомасштабну агресію проти України", – підсумував Ілларіонов.

Росія стягує війська до кордонів з Україною: основне

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак попередив, що Росія нарощує військову присутність біля кордонів України. Мовиться про Ростовську, Воронезьку та Брянську області й окупований Крим.

Він запевнив, що ЗСУ готові швидко відреагувати на будь-яке загострення воєнної ситуації. Причому – вздовж усього кордону з Росією, звідки і йде загроза.

Напередодні Росія підтвердила, що перекинула у Воронезьку область ракетні комплекси "Іскандер". Це пояснюють нібито у рамках підготовки до святкування параду Перемоги.

Російські війська біля України / Інфографіка 24 каналу