Залужний повідомив, що на Донеччині загинув його колишній радник Олександр Никитюк
Джерело:Валерій Залужний
Валерій Залужний повідомив, що загинув Олександр Никитюк. Військового вбила російська ракета.
Про трагедію Валерій Залужний повідомив 20 вересня. Олександр Никитюк загинув в Донецькій області. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про обстріляне підприємство у Добропіллі Криворізької громади.
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Що відомо про загибель полковника
Сьогодні (ймовірно, мовиться про 20 вересня – 24 Канал) від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України Олександр Никитюк. Спочивай з миром. Дякую, що був у моєму житті. Завжди. Дякую, що пішов до... Ти був справжній. Найсправжніший зі справжніх. Вибач мені. Я не міг по іншому,
– написав колишній головнокомандувач ЗСУ.
Володимирська міська рада, що у Волинській області, розповіла, що Олександр Никитюк загинув в районі міста Добропілля Покровського району Донецької області внаслідок ракетного удару.
Олександру Никитюку було 56 років. У нього залишились дружина та син.
На Донбасі загинув Олександр Никитюк, що свого часу був радником Залужного / фото міської ради
У міській раді повідомили, що Олександр Євгенович у Володимирі був знаною людиною, адже свою кар'єру у правоохоронних органах розпочав саме із відділу внутрішніх справ міста у 1991 році. Далі:
- працював на різних посадах у карному розшуці,
- з березня 2005 року – був начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом 6 років;
- згодом – заступником начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області;
- далі – став заступником начальника міліції Херсонської області.
Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив у Військовій службі правопорядку,
– заявили в міській раді.
Там висловили співчуття рідним та близьким загиблого.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого полковника.