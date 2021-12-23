Ексрозвідник розповів, як українські спецслужби знищили танковий підрозділ Росії

Українські спецслужби у 2018 році ліквідували російський танковий підрозділ. Для цього знайшли людину, яка замінувала 10 танків та підірвала їх.

Український розвідник, полковник запасу Збройних сил України Роман Червінський розповів, що у листопаді 2018 року на території Торецького полігону стояв російський танковий підрозділ. Його сформували з 10 танків.

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Серед них був експериментальний російський танк Т-72. Його обладнали вищими технологічними деталями. Зокрема, нічним баченням та автоматичним прицілюванням.

Російські війська хотіли перевірити танк у бою.

Ми знайшли людину, яка зайшла з нашої території на той бік, замінувала всі ці 10 танків і підірвала їх. Це є в пресі,

– розповів Червінський.

Нові дані від української розвідки

У ГУР Міноборони розповіли, що значна кількість російських офіцерів і генералів наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, на Донеччині та Луганщині перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

За даними розвідки, кадрові військові обіймають командні посади в 1 і 2 армійських корпусах Росії, розташованих на окупованих територіях.

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