Про підозру ексслідчому 3 червня повідомили детективи НАБУ за сприяння головного управління внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва САП.
Читайте також Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами: що відомо
Колишньому співробітнику СБУ повідомили про підозру
Повідомили старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області про підозру у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів неправомірної вигоди,
– зазначили у НАБУ.
За даними слідства, колишній співробітник СБУ в межах розслідування кримінального провадження за підозрою громадянина США вимагав та одержав від нього хабар. За гроші він погодився посприяти у пом'якшенні запобіжного заходу, скасуванні арешту майна та банківських рахунків іноземця.
Розслідування наведених фактів НАБУ та САП тривають з лютого 2020 року.