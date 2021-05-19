Залишилося 10 годин, – екссуддя Чаус записав нове відеозвернення

Колишній суддя Микола Чаус, який нещодавно заявив про себе після викрадення, опублікував нове відео. У ньому він знову заявив, що збирається повернутися в Україну та пригрозив компроматом на своїх викрадачів.

Відеозвернення з'явилося у телеграм-каналі судді зранку 19 травня. Екссуддя залишив під ним загадковий підпис: "залишилося 10 годин".

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Нове звернення Чауса: головне

Колишній суддя наголосив, що з'явиться в Україні вже найближчим часом і разом з адвокатами відповість на всі питання українського суспільства.

Люди, причетні до мого викрадення у 2016 році, бояться мого повернення. Вони зроблять все, щоб я замовк. А, знаючи їхні можливості, зокрема й фінансові, я переживаю за своє життя,

– сказав Чаус.

Саме тому, за його словами, він передасть друзям свої рукописи, в яких мовиться про кривдників екссудді. Чаус додав, що після цього матеріали потраплять до правоохоронців.

"Прошу правоохоронні органи України" поставитися до цих матеріалів з усією відповідальністю, попри посади, статус та прізвища, вказані мною", – підсумував екссуддя.

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