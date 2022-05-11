Екстрадиція Шарія в Україну може тривати від 3 місяців до року, – Венедіктова

Україна активно працює над тим, щоб проросійський блогер Анатолій Шарій постав перед українським судом. На швидку екстрадицію сподіватися не варто – процедура займе деякий час.

Іспанські правоохоронці затримали Анатолія Шарія, якому Україна висуває обвинувачення у державній зраді. Наразі суд дозволив йому перебувати на волі під підписку про невиїзд, а українські прокурори працюють над його екстрадицією.

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Скільки триватиме екстрадиція Шарія

Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, Україна веде активну роботу щодо екстрадиції Анатолія Шарія з Іспанії. Він вже перебуває у процедурі екстрадиційного арешту та видачі, заявила вона в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Процес дуже довгий завжди. Ми маємо досвід, тому що в рік проводимо до 100 екстрадицій. Ми знаємо, що захист буде "бити" на політичне замовлення та політичне переслідування. Сама екстрадиція обвинуваченого за хорошого сценарію може тривати від 3 місяців до року, – повідомила Венедіктова.

Генеральний прокурор наголосила, що оптимізм має бути стриманим, адже США не можуть провести процедуру Дмитра Фірташа з Австрії вже 8 років. Також вона попросила усіх втриматися від погроз на адресу Шарія – його захист спробує використати це в суді.

Затримання Шарія: як це було

4 травня іспанська поліція затримала проросійського блогера Анатолія Шарія. Затримання відбулося завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора, СБУ та міжнародних партнерів. Йому інкримінують державну зраду та розпалювання ворожнечі.

Сам російський пропагандист заявив про те, що нібито був готовий до такого сценарію. На думку Шарія, привернення уваги завдяки арешту дозволить йому активніше доносити свої думки до аудиторії.

Україна активно працює над тим, щоб Анатолій Шарій якомога швидше постав перед українським судом та поніс відповідальність за свої злочини. Росія навряд чи буде розглядати Шарія як обмінний фонд – пропагандист вже відіграв свою роль, а відпрацьованим матеріалом російські окупанти не цікавляться.

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