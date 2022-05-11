Екстрадиція Шарія в Україну може тривати від 3 місяців до року, – Венедіктова
Україна активно працює над тим, щоб проросійський блогер Анатолій Шарій постав перед українським судом. На швидку екстрадицію сподіватися не варто – процедура займе деякий час.
Іспанські правоохоронці затримали Анатолія Шарія, якому Україна висуває обвинувачення у державній зраді. Наразі суд дозволив йому перебувати на волі під підписку про невиїзд, а українські прокурори працюють над його екстрадицією.
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Скільки триватиме екстрадиція Шарія
Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, Україна веде активну роботу щодо екстрадиції Анатолія Шарія з Іспанії. Він вже перебуває у процедурі екстрадиційного арешту та видачі, заявила вона в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.
Процес дуже довгий завжди. Ми маємо досвід, тому що в рік проводимо до 100 екстрадицій. Ми знаємо, що захист буде "бити" на політичне замовлення та політичне переслідування. Сама екстрадиція обвинуваченого за хорошого сценарію може тривати від 3 місяців до року, – повідомила Венедіктова.
Генеральний прокурор наголосила, що оптимізм має бути стриманим, адже США не можуть провести процедуру Дмитра Фірташа з Австрії вже 8 років. Також вона попросила усіх втриматися від погроз на адресу Шарія – його захист спробує використати це в суді.
Затримання Шарія: як це було
- 4 травня іспанська поліція затримала проросійського блогера Анатолія Шарія. Затримання відбулося завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора, СБУ та міжнародних партнерів. Йому інкримінують державну зраду та розпалювання ворожнечі.
- Сам російський пропагандист заявив про те, що нібито був готовий до такого сценарію. На думку Шарія, привернення уваги завдяки арешту дозволить йому активніше доносити свої думки до аудиторії.
- Україна активно працює над тим, щоб Анатолій Шарій якомога швидше постав перед українським судом та поніс відповідальність за свої злочини. Росія навряд чи буде розглядати Шарія як обмінний фонд – пропагандист вже відіграв свою роль, а відпрацьованим матеріалом російські окупанти не цікавляться.