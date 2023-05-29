В Оболонському та Подільському районі на дорогу впали уламки ракети, – Кличко про атаку на Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у центральних районах Києва лунали вибухи. За його словами, екстрені служби виїжджали на місця.

Повітряну тривогу в місті та області оголосили орієнтовно о 11:09 29 травня, відбій пролунав орієнтовно о 12:23 29 травня. Варто додати, що Росія атакувала Київ і в ніч проти 29 травня.

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Що відомо про вибухи в Києві

В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги,

– написав Кличко.

За його словами, рятувально-пожежні служби вже гасили уламки ракети, що палали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.



Уламок ракети в Оболонському районі столиці/ Фото КМВА

Яка ситуація в Деснянському та Подільському районах

Орієнтовно о 11:53 Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Деснянському районі Києва. Там працювало ППО.

Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці,

– заявив Кличко.

Він також розповів, що у Подільському районі орієнтовно о 11:58 29 травня уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби виїжджали на місце.

У Києві виявили 6 уламків ракет

Київська міська військова адміністрація повідомила, що, станом на 11:45 29 травня, надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет в:

Оболонському районі: біля АЗС, на дорожньому покритті із займанням, на зеленій зоні;

Деснянському районі – на території одного з парків;

Дніпровському районі – на дорожньому покритті в різних місцях.

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