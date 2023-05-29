В Оболонському та Подільському районі на дорогу впали уламки ракети, – Кличко про атаку на Київ
Джерело:Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у центральних районах Києва лунали вибухи. За його словами, екстрені служби виїжджали на місця.
Повітряну тривогу в місті та області оголосили орієнтовно о 11:09 29 травня, відбій пролунав орієнтовно о 12:23 29 травня. Варто додати, що Росія атакувала Київ і в ніч проти 29 травня.
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Що відомо про вибухи в Києві
В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги,
– написав Кличко.
За його словами, рятувально-пожежні служби вже гасили уламки ракети, що палали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Уламок ракети в Оболонському районі столиці/ Фото КМВА
Яка ситуація в Деснянському та Подільському районах
Орієнтовно о 11:53 Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Деснянському районі Києва. Там працювало ППО.
Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці,
– заявив Кличко.
Він також розповів, що у Подільському районі орієнтовно о 11:58 29 травня уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби виїжджали на місце.
У Києві виявили 6 уламків ракет
Київська міська військова адміністрація повідомила, що, станом на 11:45 29 травня, надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет в:
- Оболонському районі: біля АЗС, на дорожньому покритті із займанням, на зеленій зоні;
- Деснянському районі – на території одного з парків;
- Дніпровському районі – на дорожньому покритті в різних місцях.
Росія атакує Київ: коротко
- Російські загарбники атакували столицю України в ніч проти 29 травня. За даними Київської міської адміністрації у Києві та околицях засоби нашої ППО виявили та знищили понад 40 повітряних цілей – це сумарно і дрони, і крилаті ракети.
- Вже орієнтовно о 11:09 29 травня у Києві та області пролунала повітряна тривога. Орієнтовно о 11:15 місцеві мешканці почули вибухи у місті.
- Орієнтовно об 11:16 29 травня Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу систем протиповітряної оборони у місті.
- За попередніми даними КМВА, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей уламки впали в Подільському районі.
- Окрім того, у КМВА підтвердили, що в Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину. екстрені служби працюють на місцях. Дані про руйнування та поранених ще уточнюються.