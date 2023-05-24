Екстрений вихід на службу ракетоносія, – Гуменюк про можливу причину повітряних тривог

В Україні 24 травня посеред дня оголосили повітряну тривогу. Сирени лунають у східних та південних областях України.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона повідомила про можливі причини повітряної тривоги.

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За її словами, це може бути пов'язаним з екстреним виходом в море одного з ракетоносіїв – фрегата "Адмірал Макаров". Вранці угруповання окупантів було досить невеликим.

Це може бути пов'язаним з екстреним виходом на службу ракетоносія, якого зранку в морі не було. Корабельне угруповання окупантів було в досить стислому режимі – всього 7 одиниць. Зараз їх 8. "Адмірал Макаров" вийшов на рубежі пуску ракет,

– зауважила Гуменюк.

Полковник оперативного командування "Південь" Валентин Назаров підтвердив інформацію, що годину тому на бойове чергування окупанти терміново вивели фрегат "Адмірал Макаров". З нього можуть запустити до 8 ракет "Калібр"

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Чому змінилася динаміка ракетних обстрілів

Раніше російські окупанти практикували масовані ракетні удари, які відбувалися раз в тиждень або раз у два тижні. Але тепер загарбники обстрілюють Україну чи не щодня. Однак використовують різні засоби – і дрони, і невелику кількість ракет тощо.

Як наголосила Гуменюк, окупанти намагаються продемонструвати, що володіють ініціативою на фронті. У них практично немає успіхів на лінії зіткнення, тому так вони намагаються показати хоча б якісь успіхи.

Очевидно, що вони намагаються перемкнути на себе увагу. Вони також морально виснажені через очікування нашого активного контрнаступу на усій лінії фронту. Все ще не знають, звідки його чекати,

– зауважила Гуменюк.

Повітряна тривога в Україні: коротко