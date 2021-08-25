Ексвіцепрезидент Афганістану звинуватив талібів у викраденні літніх людей та дітей

Ситуація в Афганістані залишається катастрофічною. Бойовики "Талібану" не гребують тим, аби викрадати дітей та літніх людей та використовувати їх, як живі щити.

Про такі моторошні факти розповів колишній віцепрезидент країни Амрулла Салех. Він написав у твітері, що тисячі дітей та жінок уже втекли в гори, побоюючись бойовиків.

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Таліби викрадають дітей та літніх людей

В останні два дні таліби викрадають дітей та літніх людей і використовують їх, як щити для пересування чи при обшуку будинків,

– написав Салех.

Політик зауважив, таліби не пропускають у долину Андараб пальне та продукти. Тому гуманітарна ситуація наближена до катастрофи.

Таліби не контролюють лише політику Панджшер

Зазначимо, що наразі під контролем талібів перебуває весь Афганістан, окрім провінції Панджшер. Проте ополченці на чолі з Ахмадом Масудом, пишуть ЗМІ, розуміють, що їм доведеться здатись. Адже попереду – зима, а сили з бойовиками у них – зовсім нерівні.

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Тим часом представники "Талібану" не мають наміру відновлювати посаду президента. Вони планують створити раду, до якої увійдуть 12 бойовиків. У такий спосіб вони керуватимуть "Ісламським еміратом Афганістан".

Текст публікації Амрулли Салеха:



Таліби не дозволяють продовольству та паливу потрапити в долину Андараб. Гуманітарна ситуація жахлива. Тисячі жінок і дітей втекли в гори. Протягом останніх двох днів таліби викрадають дітей та літніх людей і використовують їх, як щити для переміщення або обшуку будинку.