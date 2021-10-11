В Еквадорі проведуть розслідування проти президента після публікації "досьє Пандори"

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднив інформацію про наявність грошей в офшорах у президента Еквадору. Через це у країні проведуть розслідування.

Зокрема воно стосуватиметься причетності президента до офшорних компаній. Відповідне рішення ухвалив парламент.

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У Еквадорі розслідуватимуть справу про ймовірну причетність президента до офшорів

Національна Асамблея Еквадору (однопалатний парламент) ухвалила рішення про початок розслідування у справі "досьє Пандори". Його підтримали 105 депутатів.

Оскільки ця справа вважається такою, що викликає великий інтерес громадян та вже призвела до серйозного суспільного потрясіння,

– заявили у парламенті.

Пленум Нацасамблеї вирішив доручити розслідування спеціальній постійній комісії з конституційних прав. Комісія вимагатиме надати свідчення та всю інформацію, щоб прояснити причетність Гільєрмо Лассо до справи, пов'язаної з відмиванням грошей в офшори.

Видання написало, що:

Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями;

більшість з них зареєстрували в панамській юрисдикції, проте згодом президент передав активи двом трастам в Південній Дакоті в грудні 2017 року;

це трапилось через 3 місяці після того, як парламент країни ухвалив закон про заборону держслужбовцям тримати активи в офшорах.

Коротко про розслідування Pandora Papers

3 жовтня низка світових ЗМІ опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів, відомого як Pandora Papers.

У проєкті взяли участь понад 600 журналістів зі 117 країн світу. Саме тому в різних країнах публікували дані про фігурантів розслідування.

В Україні цим займались журналісти "Слідства.Інфо". Вони з'ясували, що під час переходу студії "Квартал 95" на канал Ігоря Коломойського Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній. Наразі вона володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів.

Також опублікували розслідування у The Guardian у Великій Британії, The Washington Post у США, Deutsche Welle у Німеччині і так далі. Детальніше про справи, що стосуються кількох найпримітніших світових лідерів читайте тут.

Це трапилось після публікації міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) даних про наявність у президента коштів в офшорах. Сам президент визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами та підкреслив, що позбувся їх й ще раніше повідомляв про це публічно.