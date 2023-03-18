Еквадор сколихнув потужний землетрус: відео поштовхів від очевидців

В Еквадорі 18 березня стався сильний землетрус. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 кілометрів.

У мережі одразу з'явилася низка відео від очевидців, на яких можна побачити потужні поштовхи.

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В Еквадорі стався землетрус

В Еквадорі 18 березня стався землетрус магнітудою 6,9. За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, підземні поштовхи залягали на глибині 10 кілометрів.



Еквадор сколихнув потужний землетрус / Фото Yorukhun

Повідомлень постраждалих поки не надходило. Геологічна служба США повідомила про землетрус стався в прибережному регіоні Гуаяс.

Його епіцентр знаходився приблизно за 80 кілометрів на південь від Гуаякіля, другого за величиною міста Еквадору.

В Еквадорі стався землетрус: відео